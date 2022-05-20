مؤشرات ترجيح لقاء محمد بن سلمان وبايدن الشهر المقبل يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا نشرته شبكتنا حول لقاء مرجح بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الشهر المقبل، وفقا لمصادر بتصريحات لـCNN.

وسيأتي هذا الاجتماع بعد أشهر من العلاقات الدبلوماسية الفاترة بين البلدين وسيمثل تحولا في موقف الرئيس الأمريكي والذي وصف السعودية سابقا بأنها "منبوذة" وبلا "قيم اجتماعية"، حسب تعبيره.

ويجري مسؤولو إدارة بايدن محادثات مع السعوديين حول ترتيبات اللقاء المباشر الذي سيجري خلال رحلة خارجية للرئيس الأمريكي الشهر المقبل، وفق ما قاله مسؤولون سابقون وحاليون.

وقال مسؤول أمريكي سابق مطلع على المحادثات: "يجب أن تعتمد على حدوث أمر كهذا، ويعود الأمر لوقت حدوثه وليس إلى ما إذا كان سيحدث"، في حين رفض مسؤولون سعوديون التعليق.

ويكون في العادة الاجتماع بين القيادتين الأمريكية والسعودية روتينيا لكنه يمثل تحولا هذه المرة في ظل تدهور العلاقات، ومن المتوقع أن يسبب بعض الجدل في الداخل الأمريكي للرئيس بايدن الذي كان أحد منتقدي سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان وحربها في اليمن والدور الذي لعبته الحكومة السعودية في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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