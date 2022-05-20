دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مصدر مقرب من أسرة سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق، في تصريح خاص لـCNN بالعربية، الجمعة، أنه قدم عرضا لإنهاء "المعركة القانونية" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتسوية النزاعات المالية، مقابل إطلاق سراح ابنه عمر وابنته سارة المحتجزين في المملكة العربية السعودية.

وكانت مصادر أمريكية قد ذكرت، في تصريحات لـCNN، أن البيت الأبيض يعمل على ترتيب لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي، وأن اللقاء يمكن أن يحدث الشهر المقبل. وأشارت إلى أن محاولات ترتيب اللقاء تأتي وسط العديد من الخلافات مثل أزمة مقتل جمال خاشقجي وقضية الجبري. وأضافت المصادر أن الجبري عرض على البيت الأبيض مؤخرا تسوية كل النزاعات القانونية والمالية مع السعودية إذا أعادوا إليه ابنيه.

وقال مصدر مقرب من أسرة الجبري إنه "في حين ينفي الدكتور سعد ارتكاب أي مخالفات، فقد قدم عرضًا حسن النية لإنهاء المعركة القانونية مع محمد بن سلمان وتسوية جميع الخلافات المالية، مقابل الإفراج عن طفليه الرهينين سارة وعمر"، بحسب تعبيره.

وأضاف المصدر: "يخدم هذا العرض مصالح الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لأنه، في حال نجاحه، سينهي الإجراءات القانونية التي تخاطر بكشف أسرار الدولة المتعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب التي أنقذت أرواح الآلاف من الأمريكيين والسعوديين".

وتابع المصدر المقرب من أسرة الجبري بالقول: "إذا لم تقبل الحكومة السعودية هذا العرض، بعد أن رفضت محكمة فيدرالية أمريكية مزاعم الفساد ضد الدكتور سعد، فإنها ستثبت أن الادعاءات المالية كانت مجرد ذريعة كاذبة للابتعاد عن التخويف المستمر للدكتور سعد وعائلته".