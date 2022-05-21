شاهد ما قاله بايدن عن أسعار الوقود والسعودية و"من يريدون التحدث معه"

الأكبر في تاريخ أمريكا.. لحظة إعلان بايدن سحب مليون برميل نفط يوميًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت تصريحات أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل سنوات حول انتقال مركز إنتاج الطاقة من المملكة العربية السعودية إلى قارة أمريكا الشمالية، حالة من التفاعل مع تناقل مستخدمي الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو تضمن هذه التصريحات.

خلال الفيديو، قال بايدن: "مركز الطاقة في العالم بحلول 2030 سيكون أمريكا الشمالية ولن يكون السعودية سيكون أمريكا الشمالية. نحن ننتج غاز ونفط أكثر من أي دولة في العالم وسنكون مكتفين ذاتيًا من الطاقة بحلول 2031، وستكون أمريكا الشمالية مكتفية في منتصف عقد العشرينات (2025)".

ويعود المقطع المصور إلى يوم 6 فبراير/ شباط 2014 عندما كان بايدن نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما، حيث كان يتحدث عن مستقبل إنتاج الطاقة، ضمن خطابه في محطة قطار فيلادلفيا.

وعاد المقطع إلى دائرة الضوء من جديد بعد أن نشره أحد الحسابات الناطقة بالإنجليزية على تويتر، فيما أعاد سعوديون مشاركة الفيديو وسط تعليقات متباينة.

بايدن عام ٢٠١٤ يصرح بغضب: مركز الطاقة في العالم بحلول ٢٠٣٠ سيكون امريكا الشمالية ولن يكون السعودية لن يكون السعودية سيكون امريكا الشمالية وسنقوم بانتاج غاز ونفط اكثر من اي دولة في العالم وسنكون مكتفين ذاتياً بحلول ٢٠٣١ وستكون امريكا الشمالية مكتفية في ٢٠٢٥ https://t.co/4yh83mjNMH

حاليًا، وصلت أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية تزامنا مع نقص إمدادات النفط عالميًا، متأثرة بالحرب الروسية في أوكرانيا، فيما يتزايد الطلب على الوقود ليصل إلى مستويات مشابهة لما قبل جائحة كورونا.

وقال معلقون على الفيديو المتداول إن "واقع الأمر مختلف تمامًا (عن ما ذكره بايدن في 2014)، فهو يتوسل الشرق الأوسط وفنزويلا لزيادة إنتاجهما النفطي"، على حد قول البعض.

في وقت سابق، قالت مصادر لـCNN إنه من المحتمل أن يلتقي الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الشهر المقبل.

وسيطرت حالة فاترة على العلاقات بين البلدين منذ تولي بايدن الرئاسة على خلفية واقعة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في وقت سيعد اللقاء حال حدوثه تحولا في موقف الرئيس الأمريكي الذي وصف السعودية سابقا بأنها "منبوذة" وبلا "قيم اجتماعية"، حسب تعبيره.

ويجري مسؤولو إدارة بايدن محادثات مع السعوديين حول ترتيبات اللقاء المباشر الذي سيجري خلال رحلة خارجية للرئيس الأمريكي الشهر المقبل، وفق ما قاله مسؤولون سابقون وحاليون.