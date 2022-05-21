السعودية.. تفاعل على فيديو تصرفات مسيئة لسعوديين بالخارج بقناة حكومية

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على تقرير نشرته قناة الإخبارية السعودية الحكومية حول تصرفات سعوديين بالخارج ليبرز وسم "مشاهير الفلس" مجددا على تويتر.

التقرير نشرته قناة الإخبارية على صفحتها بتويتر، بتعليق قالت فيه: "هوس الأرقام ولفت الانتباه.. سواح برتبة مهرجين يشوهون صورة السائح السعودي"، مستعرضة عددا من مقاطع الفيديو لأشخاص يسيئون لاسم المملكة العربية السعودية ومقارنة إياهم بأشخاص رفعوا اسم البلاد في المحافل الدولية.

وقالت القناة في تقريرها: "النظام في المملكة يردع مشوهي صورة المملكة في الخارج، فالمسألة ليست شخصية طالما أنك تحمل الهوية السعودية وتخرج على الملأ بتصرفات تعكس انطباعا سيئا عن السعودية والسعوديين.."

وأضافت: "من لقي الاحترام والتكريم عند قدومه لأرض الوطن فهو يمثل نظام السعودية وأخلاق شعبها أما الفئة الباقية ستجد عاقبة مخالفة الأنظمة المنصوصة عند استقبالها على أرض المطار.."

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