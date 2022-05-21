دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع السجال الذي دار بين المحامي السعودي، عبدالرحمن اللاحم والكاتب اليمني علي البخيتي عقب حوار عن الأديان وحرية التعبير.

بدأنا .. هلموا يا قوم.. حوار الليلة مع رجل الدين السعودي 🇸🇦 علي العطوي @alieidalatwi. هل #الأديان_صناعة_بشرية أم رسائل إلهية؟ سنتيح المشاركة لآخرين مناصفة بين الكفار والمسلمين. نقاش موضوعي بعيدًا عن الاساءة والتجريح. https://t.co/ve57Uz1nzc

بدأ الأمر بحوار أجراه البخيتي مع الباحث الإسلامي، علي العطوي بعنوان "هل الأديان صناعة بشرية أم رسائل إلهية؟"، قبل انضمام عبدالرحمن اللاحم إلى الحوار الذي نشره البخيتي كاملا على صفحته المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

هذا المقطع رديت عليه يوم قلت له أنك تنتهك قانون السعودية بممارسة التبشير و انتهاك المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية الفقرة ١ ورد وقال انها حرية تعبير #اللاحم_يجلد_البخيتي https://t.co/WuV22i8x41 https://t.co/ADzbitrDOa

وعقب الحوار نشر اللاحم تغريدة قال فيها: " هذا المقطع رديت عليه يوم قلت له أنك تنتهك قانون السعودية بممارسة التبشير وانتهاك المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية الفقرة ١ ورد وقال انها حرية تعبير".

😁😁 دخلت تحقق معي حتى تعمل هاشتاق يا جلاد المرتدين والملاحدة 😁| طيب أنت تعرضت لمثل ذلك في زمن #الصحوة لماذا الآن تحولت لصحوي؟ وأخيرًا: لم تفهم تلك المادة، فلا علاقة لها بالجدل الفكري حول الأديان والمعتقدات، فالمملكة وفقًا لـ #رؤية_السعودية_2030 لا تحاكم المعتقد. والسلام ختام 🌷 https://t.co/q4ZxOPkkMo

ورد البخيتي على الاحم قائلا: " دخلت تحقق معي حتى تعمل هاشتاق يا جلاد المرتدين والملاحدة | طيب أنت تعرضت لمثل ذلك في زمن الصحوة لماذا الآن تحولت لصحوي؟ وأخيرًا: لم تفهم تلك المادة، فلا علاقة لها بالجدل الفكري حول الأديان والمعتقدات، فالمملكة وفقًا لرؤية السعودية 2030 لا تحاكم المعتقد. والسلام ختام".

أنا ماعندي مشكلة ان البخيتي يكفر أو يعبد بقرة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كفره وإيمانه له، لكني أعتب على أي أحد يدخل معه في ساحات بغرض إرشاده للإسلام، الهدف من هذه الساحات ليس البحث عن الهداية، من أراد الحق سيصل بدون ساحات، أهدافه مريبة وأنشطته مريبة #اللاحم_يجلد_البخيتي https://t.co/Pi62UWxxZv

من جهته دخل المغرد السعودي نايفكو على خط الجدال قائلا بتغريدة: " أنا ما عندي مشكلة ان البخيتي يكفر أو يعبد بقرة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كفره وإيمانه له، لكني أعتب على أي أحد يدخل معه في ساحات بغرض إرشاده للإسلام، الهدف من هذه الساحات ليس البحث عن الهداية، من أراد الحق سيصل بدون ساحات، أهدافه مريبة وأنشطته مريبة".

ولا مريبة ولا شي يا أخي نايفكو، افتح لهم مساحتي ليمارسوا الدعوة، لكن #هبد_بني_صحيون 😁 ما عاد يدخل العقل هذا الزمن، لذلك يتداعون أمامي 🤺، ليس لأني أذكى منهم، بل لأني استخدم العقل والعلم وهم يستخدون خرافات مضى عليها أكثر من الف عام. https://t.co/btaRxDdfbw

ورد البخيتي على تغريدة نايفكو قائلا: "ولا مريبة ولا شي يا أخي نايفكو، افتح لهم مساحتي ليمارسوا الدعوة، لكن هبد بني صحيون ما عاد يدخل العقل هذا الزمن، لذلك يتداعون أمامي، ليس لأني أذكى منهم، بل لأني استخدم العقل والعلم وهم يستخدمون خرافات مضى عليها أكثر من الف عام".

وفي خضم الجدال برز وسمان على تويتر في السعودية صباح السبت، الأول حمل اسم "علي البخيتي" والآخر كان "اللاحم يجلد البخيتي"، في الوقت الذي يستمر فيه التفاعل عليهما حتى كتابة هذاالتقرير.