حريق قرب مصفاة النفط في بانياس بسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شب حريق قرب مصفاة بانياس بسوريا، صباح السبت، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" التي نشرت صورا من موقع الحادث.

وقالت الوكالة السورية في تقريرها: "أخمد عناصر فوج الإطفاء بشركة مصفاة بانياس الحريق الذي اندلع صباح اليوم بالقرب من سور المصفاة على الحدود المتاخمة للمنطقة الصناعية بالمدينة".

ونقلت الوكالة على لسان مدير شركة مصفاة بانياس، محمود قاسم، قوله إن "الحريق بعيد عن خزانات المصفاة وأنه حصل في منطقة نفايات وأعشاب يابسة يمر فيها خط توتر عشرين كيلو فولط والذي تسبب بماس كهربائي أدى إلى اشتعال الأعشاب وانبعاث دخان كثيف بأجواء المدينة وذلك نتيجة الرياح الشرقية الجافة".

وأشار رئيس بلدية بانياس، بشار حمزة، وفقا للوكالة إلى أنه "تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل وكوادر الإطفاء تقوم حالياً بمرحلة التبريد"، لافتاً إلى أن "عناصر فوج إطفاء البلدية كانوا مستنفرين وعلى جهوزية تامة من جهة المنطقة الصناعية لحين انتهاء الحريق استعداداً للسيطرة عليه في حال امتداده باتجاه المدينة".