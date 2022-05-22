دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قٌتل ضابط كبير في قوات الحرس الثوري الإيراني خارج منزله برصاص مسلحين في العاصمة طهران، الأحد.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية بينها وكالة الأنباء الرسمية لقطات مصورة للضابط القتيل داخل سيارة وملابسه ملطخة بالدماء.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن بيان دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري، إعلانه "اغتيال" "العقيد في حرس الثورة الإسلامية صياد خدايي خلال اعتداء ارهابي من قبل المعادين للثورة والمرتبطين بالاستكبار العالمي".

وأشار البيان إلى أن الضابط "أحد المدافعين عن العتبات المقدسة"، ما يعني أنه كان ضمن قوات إيرانية تقاتل في العراق وسوريا.

وأوضح البيان أن ضابط الحرس الثوري اُغتيل "بنيران إرهابيين كانا على متن دراجة نارية في العاصمة الإيرانية طهران، حيث اطلق المهاجمان 5 رصاصات نحوه ما أدى إلى ارتقائه شهيدًا".

في حين قال مصدر لوكالة تسنيم شبه الرسمية أن الهجوم حدث في الرابعة من مساء الأحد (بتوقيت طهران) في أحد الأزقة المؤدية إلى شارع "مجاهدين" في شرق طهران، عندما كان يقوم بالدخول إلى منزله.