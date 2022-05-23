دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاقبت محكمة مصرية رجل الأعمال محمد الأمين بالسجن المشدد 3 سنوات مع غرامة 200 ألف جنيه (10 آلاف و866 دولارًا)، بعد إدانته في اتهامه بالاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات قاصرات مقيمات في دار أيتام مملوكة له.

كانت النيابة العامة المصرية أمرت بحبس قطب الإعلام السابق في يناير/ كانون الثاني، إلى أن صدر حكم محكمة جنايات القاهرة، الاثنين.

وأدانت المحكمة الأمين في اتهامع بـ"الاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد".

في ديسمبر/ كانون الأول، تلقت النيابة بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن ما نُشِر عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تلك الوقائع.

وأدلت الفتيات بشهادتهن بأن المتهم اعتاد هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه أفعالًا مخلة منهن.

في حين سألت النيابة العامة أطباء نفسيين مختصين فأكدوا معاناة الناجيات من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن أفدن بتعرضهن للتحرش في الدار.