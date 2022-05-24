بعد تغريدة عن "النساء السيساوية".. عمرو أديب لواكد: أنت توفيت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم الإعلامي المصري، عمرو أديب، الممثل المصري المعارض عمرو واكد، بعد تغريدة للأخير عن "نساء مصر المؤيدات للسيسي"، معتبرا أنه "تُوفي" وذلك وسط موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي من واكد.

وكان قد نشر واكد تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تضمن "إساءة" للنساء المؤيدات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وعاد الممثل المصري وحذف التغريدة وكتب على تويتر: "انا كتبت تويتة غلط ومسحتها وبعتذر لو ساء تعبيري واذا كنت جرحت اي مرأة سواء سيساوية او لا. الموضوع مالوش دعوة بالرأي. هو عيب صدر مني ومش كبير على اني اعتذر. وزي ما انا احتقر اسلوب التضليل المتعمد يبقى مش لازم اضلل وارمي ناس ظلم. دعم النظام شيء دنيء وايضا ما رميت به غيري غير اخلاقي".

وأضاف واكد قائلا: "انا مش بقول كده ارضاء لحد او عشان الهجوم من ذباب النظام لأن ذباب النظام دول ما يفرقوش ب٣ نكلة. دول اصلا منافقين وبيدافعوا عن نظام فاسد ياما رمى النساء بالباطل. وبيتناسو عمدا ان ده نظام مارس ودافع عن كشوف عذرية لنساء مصر. انا بقول كده عشان لما فكرت حسيت اني بقيت زيهم فدخلت استحميت"، وتابع: "بسرعة لحسن نجاستهم تمسك فيا وكتبت الكلمتين دول. حقك عليا يا مرأة يا مصرية وملعون كل داعم منافق للنظام"، على حد تعبيره.

انا كتبت تويتة غلط ومسحتها وبعتذر لو ساء تعبيري واذا كنت جرحت اي مرأة سواء سيساوية او لا. الموضوع مالوش دعوة بالرأي. هو عيب صدر مني ومش كبير على اني اعتذر. وزي ما انا احتقر اسلوب التضليل المتعمد يبقى مش لازم اضلل وارمي ناس ظلم. دعم النظام شيء دنيء وايضا ما رميت به غيري غير اخلاقي

وأثارت تغريدة الممثل المصري غضبا واسعا على تويتر، وقال أديب في برنامجه "الحكاية": "حاولوا يقولوا إن عمرو واكد لما كتب التغريدة القذرة كان سكران، للأسف أنا متأكد ألف في المية أن عمرو واكد مكنش سكران وإن عمرو واكد وصل لمرحلة من الكره لهذا البلد بتخليه غير متزن".

وأردف الإعلامي المصري قائلا إن واكد أساء لـ"أعراض المصريين" وأضاف قائلا: "أنا بس بقلك خبر يا عمرو إنت متت، توفيت... وأظن دي عملية انتحار واضحة غنت ليس لك مكان لا برا ولا جوا أنا رأيي إنك الليلة دي تشوفلك قزازة فودكا أو تيكيلا أو ترمي نفسك من الشباك... انت انتهيت".

عمرو اديب: لو بايدي اكتب في الاهرام توفى اليوم عمرو واكد و علاء الأسواني والعزاء في الخرابة لينك الفيديو https://t.co/i33pjj6nlh #الحكاية #MBCMASR

وكان قد دعا بعض المصريين إلى محاكمة الممثل المصري على تغريدته التي اعتبرت أنها "مسيئة" لنساء مصر.