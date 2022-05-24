دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، وفدًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، يضم نوابًا عن الحزب الجمهوري.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ونشرت الوكالة لقطات مصورة للحظة لقاء الأمير محمد بن سلمان 3 نواب جمهوريين عن ولايات يوتا وبنسلفانيا وميتشغان.

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يستقبل وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي ويستعرض معهم علاقات الصداقة بين البلدين، وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك. #واس https://t.co/fIk5qEbfUf

في وقت سابق، قالت مصادر لـCNN إنه من المحتمل أن يلتقي الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الشهر المقبل.

وسيطر الفتور على العلاقات بين البلدين منذ تولي بايدن الرئاسة على خلفية واقعة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في وقت سيعد اللقاء حال حدوثه تحولا في موقف الرئيس الأمريكي الذي وصف السعودية سابقا بأنها "منبوذة" وبلا "قيم اجتماعية"، حسب تعبيره.

ويجري مسؤولو إدارة بايدن محادثات مع السعوديين حول ترتيبات اللقاء المباشر الذي سيجري خلال رحلة خارجية للرئيس الأمريكي الشهر المقبل، وفق ما قاله مسؤولون سابقون وحاليون.