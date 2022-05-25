(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلعه على قرار الإدارة الأمريكية بابقاء الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف بينيت، عبر حسابه على تويتر: "أرحب بقرار الإدارة الأمريكية وعلى رأسها صديقي الرئيس جو بايدن بابقاء الحرس الثوري في المكان المناسب له وهو قائمة التنظيمات الإرهابية".

وتابع: "الرئيس بايدن هو صديق حقيقي لدولة إسرائيل وهو يهتم بأمنها وبتحصين قوتها".

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد أوضحنا خلال الأشهر الأخيرة موقفنا من هذا الموضوع بشكل لا لبس فيه، مفاده أن الحرس الثوري يشكل أكبر تنظيم إرهابي في العالم فهو متورط في توجيه وتنفيذ عمليات إرهابية قاتلة وفي زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأكد: "هذا هو قرار صائب وأخلاقي وعادل اتخذه الرئيس بايدن الذي أطلعني عليه خلال مكالمتنا الأخيرة وأهنئه على ذلك".

وكانت الولايات المتحدة وضعت الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية في أبريل/ نيسان 2019.

ومن إحدى القضايا المتبقية في المفاوضات التي استمرت لأشهر بهدف إعادة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 هي شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأمريكية، وهو مطلب إيراني رئيسي.