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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، على مقال للكاتب السعودي، طارق الحميد حول زيارة نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.

"السعودية دولة عقلانية، ولا تقبل مزايدات، ولا تندفع. وهكذا السياسة التي هي لغة مصالح." https://t.co/h8nomAFe2j

وقال الدبلوماسي السابق في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "السعودية دولة عقلانية، ولا تقبل مزايدات، ولا تندفع. وهكذا السياسة التي هي لغة مصالح".

مقال مهم للكاتب والإعلامي المتميز طارق الحميد عن زيارة الأمير خالد بن سلمان حفظه الله الأخيرة لواشنطن https://t.co/WZ9mADOtXI

وكتب الحميد في مقالة المنشور بصحيفة الشرق الأوسط: "التوتر السعودي الأميركي ليس بالسر، وكذلك ملامح الانفراج بالعلاقات السعودية الأميركية الآن، ويبدو أن الانفراج في العلاقات بين الرياض وواشنطن مختلف الآن، ويطبخ على نار هادئة.."

وتابع قائلا: "يحدث كل ذلك من خلال الزيارة اللافتة والمهمة التي يقوم بها نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، للولايات المتحدة، من واشنطن إلى تامبا، وطبيعة لقاءاته هناك، ومستويات اللقاء.. هذه هي الزيارة الثانية للأمير خالد لواشنطن، مؤخراً. اللافت أن الزيارة الأولى كانت مقتضبة، بينما هذه الزيارة مختلفة تماماً، ومن الواضح أنها زيارة نقاشات مستفيضة لوضع أرضية صلبة لما يمكن الاتفاق عليه قبل أي لقاء سعودي أميركي على مستوى القيادة".

وأضاف: "وخصوصاً بعد أن كشفت شبكة CNN عن زيارة مرتقبة للرئيس بايدن إلى السعودية.. وعليه يبدو أننا أمام مرحلة مهمة وجديدة في العلاقات السعودية الأميركية، ويتم رسم سياقها وفق تخطيط واضح، ومستبق، وهذا ما توحي به زيارة الأمير خالد بن سلمان الآن".