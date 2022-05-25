قرداحي يثير تفاعلا مجددا من العراق حول النجف وتداول فيديو ما قاله بتوضيح

الشرق الأوسط
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بأقل من دقيقتين.. كل ما قد تود معرفته عن أزمة تصريحات جورج قرداحي والسعودية
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بأقل من دقيقتين.. كل ما قد تود معرفته عن أزمة تصريحات جورج قرداحي والسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات قال إنها فُهمت على أنها "حنين للنظام السابق".

وقال قرداحي في مقطع الفيديو المتداول: "كنا قاعدين بالنجف الأشرف بيجي واحد حامل تلفون وبسألني انت كنت تزور العراق في الثمانينيات شو رأيك بشوارع العراق مقارنة بالثمانينيات؟ طلعت فيه أنا وقلت له والله في فرق كبير بدك تعرف شو؟ كانت أحلى الشوارع قبل.."

وأضاف: "كتنت بحكيها مزح، عملوا قصة منها صاروا يفسروها والله كأنه حنين إلى النظام السابق ومدري أيش؟ شو هالحكي.."

وكان قرداحي أثار غضبا واسعا في دول مجلس التعاون الخليجي بعد وصفه الحملة العسكرية للتحالف المدعوم من السعودية في اليمن بـ"العدوان" ورأى أن الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم"، ما أدى إلى سحب كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت سفراءهم من لبنان وطرد بعص تلك الدول سفراء لبنان لديها، قبل تقديم استقالته.

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