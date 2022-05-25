دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات قال إنها فُهمت على أنها "حنين للنظام السابق".

والآن أي تصريحاته نعتمد؟ #جورج_قرداحي https://t.co/3HMXTXpIHw

وقال قرداحي في مقطع الفيديو المتداول: "كنا قاعدين بالنجف الأشرف بيجي واحد حامل تلفون وبسألني انت كنت تزور العراق في الثمانينيات شو رأيك بشوارع العراق مقارنة بالثمانينيات؟ طلعت فيه أنا وقلت له والله في فرق كبير بدك تعرف شو؟ كانت أحلى الشوارع قبل.."

جورج قرداحي يتراجع عن تصريحه السابق بخصوص ان العراق كانت افضل في الثمانينات من الان، ويقول انها كانت مجرد مزحة! يبدو ان الجماعة قاموا بتوبيخه باعتبارهم احضروه كقائد وبطل لمحور المقاومة فلا يفترض ان ينتقد تجربتهم العظيمة! https://t.co/1eb3uvQulf

وأضاف: "كتنت بحكيها مزح، عملوا قصة منها صاروا يفسروها والله كأنه حنين إلى النظام السابق ومدري أيش؟ شو هالحكي.."

يقول قرداحي أجى واحد حامل موبايل هيك وقلي شو رأيك بالشوارع وبعدين أستغلوا التصريح على انه تمجيد بالنظام السابق ولو شو هالحكي ما بيصير هذا مايكرفون لو موبايل؟ تخيلوا هذا كان مسيطر على كل العقود الضخمة والدسمة ويقدم برنامج كله ضحك ونصب على المشاهد لمدة عشر سنوات جمع ثروته عبره https://t.co/fzk79nn7vI

وكان قرداحي أثار غضبا واسعا في دول مجلس التعاون الخليجي بعد وصفه الحملة العسكرية للتحالف المدعوم من السعودية في اليمن بـ"العدوان" ورأى أن الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم"، ما أدى إلى سحب كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت سفراءهم من لبنان وطرد بعص تلك الدول سفراء لبنان لديها، قبل تقديم استقالته.