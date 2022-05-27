حزب الله يرد على وزير خارجية السعودية ودلالات ما قاله من دافوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني تقريرا ردت فيه على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في منتدى دافوس، ملقية الضوء على دلالات ما ورد بتصريحاته.

وقالت القناة في تقريرها: "هذا الكلام واضح الدلالة من الوزير السعودي حول التدخل بشؤون لبنان الداخلية من جهة، وتحريض اللبنانيين بعضهم على البعض الآخر من جهة ثانية، حيث ان السعودية على لسان وزير خارجيتها وعبر سفيرها في لبنان ومن يعمل في فلكه وبخدمته ضمنا، تريد لبعض الفئات اللبنانية ان تتصدى بشكل واضح ومباشر لفئة لبنانية اخرى (حزب الله) حصلت عبر الانتخابات على كتلة نيابية وازنة من اكبر الكتل في المجلس النيابي، بالإضافة أنها مع شريكها في الثنائي الوطني أي حركة أمل حصلت على ما يقارب ربع عدد نواب البرلمان، كما ان حزب الله مع حلفائه يشكلون تقريبا نصف البرلمان بما يزيد عن الستين نائبا، أي ان السعودية تريد بث الفتنة بين اللبنانيين بشكل قد يؤدي الى تصادم داخلي ربما وهذا ينفي حسن النوايا السعودية لدعم ومساعدة لبنان".

وأضافت: "أما بقية حديث وزير الخارجية السعودي في دافوس حيث قال إنه ’ينبغي الإسراع في الإصلاحات من أجل لتجنب الانهيار في لبنان… وإذا قام اللبنانيون بالإصلاحات سنرى ما يمكننا فعله…‘، فهو كلام لا يحتاج الى كثير من التحليل والرد لمعرفة انه يأتي في إطار الضغط السياسي والاستفادة من الأزمات المفتعلة في لبنان لمحاولة تحقيق مكاسب سياسية للرياض قد تساعدها على رفع أسهمها وتخفيف خسائرها في المنطقة خلال السنوات الماضية، وبالتالي كل ما حصل ويحصل من استعراضات إعلامية وسياسية واستخدام مختلف الوسائل للتهويل على اللبنانيين هو مجرد وسائل بيد من يدير هذه الحملات بهدف رفع أسهمه وليس تحقيق مصلحة لبنان وشعبه".

وكان الأمير فيصل قد أكد في تصريحه على أن "التغيير وموضوع حزب الله بيد اللبنانيين أنفسهم (...) وعليهم أن يقوموا بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة في لبنان".