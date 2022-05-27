لافروف يعلق على موقف الدول العربية من الأزمة الأوكرانية

من بوتين مرورًا بلافروف وبيسكوف.. تعرف على بنات الكرملين وحياة البذخ التي يعيشونها في الغرب

لافروف حول التوتر مع أوكرانيا: إذا كان الأمر متروكًا لروسيا فلن تقع حرب

لافروف بعد سؤال من مذيع شبكتنا: على الخارجية الأمريكية تحليل مدى إنصاف معلومات CNN ودقة حقائقها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي نظرة بلاده لمواقف الدول العربية تجاه الأزمة الأوكرانية بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك في مقابلة للافروف على قناة RT ونقلتها وزارة الخارجية الروسية على صفحتها الرسمية بتطبيق تيلغرام، حيث قال لافروف إن بلاده "واثقة من صلابة مواقف الدولة الصديقة وعدم خضوع حكوماتها الى الضغوطات الأمريكية والغربية".

وتابع قائلا: "كل الدول العربية تتخذ موقفا مسؤولا. إنهم يثبتون أنهم يعتمدون فقط على مصالحهم الوطنية وليسوا مستعدين للتضحية بهذه المصالح الوطنية من أجل مغامرات جيوسياسية انتهازية لأي جهة. لدينا بشكل عام علاقة تقوم على الاحترام المتبادل. نحترم المصالح، والمصالح الأساسية للدول العربية فيما يتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها أمنها.."

وأضاف: "وهم يتعاملون معنا بالمثل، ويتفهمون التهديدات لأمن روسيا التي كان الغرب يخلقها منذ عقود مباشرة على حدودنا، في محاولة لاستخدام أوكرانيا لاحتواء روسيا، ولإلحاق أضرار جسيمة بنا".

وأردف الوزير الروسي: "رد الفعل الذي نراه من الدول العربية، ومن جميع الدول الأخرى في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، يظهر أن هذه الدول لا تريد التضحية بكرامتها الوطنية، إن شئت، والركض مثل الخدم لتنفيذ مهام الرفاق الكبار".