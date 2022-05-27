بعد جدل تعنيف ومقتل فتاة سعودية على يد والدها.. السلطات تُعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ألقى الأمن العام السعودي القبض على المتهمين في قضية تعنيف فتاة وقتلها على يد أفراد من أسرتها، بعد ضجة واسعة حول مقتل فتاة مزعوم على يد والدها.

وانتشر الخميس وسم على موقع تويتر حول مقتل فتاة سعودية على يد والدها وسط إدانة واسعة من جانب مغردين سعوديين في حين نفى حساب منسوب لشقيقة الفتاة صحة هذه الاتهامات.

وأصدر الأمن العام السعودي بيانا مساء الخميس قال فيه: "بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواضل الاجتماعي عن تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها، فقد تلقت الجهات الأمنية بتاريخ 10/10/1443ه بلاغا عن دخول فتاة المستشفى ووفاتها رحمها الله لاحقا"، وفقا للبيان.

وأردف الأمن العام السعودي قائلا في بيانه: "حيث جرى في حينه مباشرة البلاغ والقبض على المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة"، حسب البيان.

شرطة منطقة الرياض: مباشرة حادثة تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف، والقبض على المتهمين في حينه وإحالتهم إلى النيابة العامة. https://t.co/PGC0GfQScv

وكانت قد اتهمت صفحة على موقع تويتر تحمل اسم الفتاة والدها بقتلها داعية لعدم تصديق أي أنباء تنفي ذلك.