الأردن.. الملكة رانيا تنشر صورة لوالدها بعد وفاته وتعلق

الملكة رانيا لـCNN عن الفجوة بين الجنسين: نحتاج للانتقال من كسر الصمت إلى الإجراءات الفعلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مساء الجمعة، صورة لوالدها فيصل صدقي الياسين الذي وافته المنية، الجمعة.

الصورة نشرتها الملكة رانيا على صفحتها الرسمية بإنستغرام حيث قالت بتعليق: "اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع قبورهم واجمعنا بهم في جناتك واجبر كسر قلوبنا على فراقهم.."

وتابعت: "‎اللهمّ افتح أبواب السماءِ لروحِ أبي، وأبوابَ رحمتك وجنّتك، اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم يمّن كتابهُ وهوّن حسابهُ وليّن ترابهُ وثبته عند سؤاله وألهمه حسن جوابه".

وكان الديوان الملكي الأردني قد قال عبر موقعه الرسمي إن الطبيب فيصل صدقي الياسين، توفي الجمعة الموافق 27 مايو/أيار الجاري في العاصمة الأردنية، عمان، وأعلن العاهل الأردني الحداد على والد الملكة في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتبارا من الجمعة.