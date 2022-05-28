ربط تصريحي دريد لحام وجورج قرداحي حول اليمن مع استمرار ردود نشطاء تويتر

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا تزال ردود نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تتهافت عقب التصريحات التي أدلى بها الفنان السوري، دريد لحام حول اليمن والسعودية وما وصفه بـ"الذبح" خلال الأيام القليلة الماضية.

وربط نشطاء تصريحات لحام بالتصريحات السابقة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي حول اليمن والتي اعتبرت مسيئة للمملكة العربية السعودية والإمارات وأفضت إلى توتر دبلوماسي بين لبنان ودول خليجية شابها سحب لسفراء.

وقال لحام في مقابلة على قناة الميادين وقال فيه: "أمريكا ومن معها في المنطقة هم من اعتدى على اليمن، هذا الشعب الفقير المسكين الي رافع راية فلسطين في كل مهرجاناته يذبح ليلا نهارا بالطائرات بالمدفعية بالصواريخ ولا يرف جفن لأي مسؤول، ليس لأي مسؤول، بل لبعض المسؤولين العرب حول هذا الموضوع.."

وتابع لحام قائلا: "يا عمي انت رح تكفرونا بالتالي بمسألة أمي عربية، إذا أمي عربية ما بصير شعب عربي يذبح شعب عربي آخر.."

وأضاف: "بدأ احفادنا والله يسألوا السؤال إن جدو احنا أمة وحدة؟ أنا تجاوزا بقول طبعا اه جدو احنا أمة وحدة، بقول طيب ليش عم يذبحوا باليمن؟ ليش السعودية ومن معها عم تذبح باليمن هذا الذبح؟ ليش يا جدو؟ معناته إحنا مو أمة وحدة لأن الأخ ما ممكن يذبح أخوه.."

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