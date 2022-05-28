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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا تزال ردود نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تتهافت عقب التصريحات التي أدلى بها الفنان السوري، دريد لحام حول اليمن والسعودية وما وصفه بـ"الذبح" خلال الأيام القليلة الماضية.

الفنان دريد لحام يقول ان امريكا وحلفائها بالمنطقة هم من اعتدوا على اليمن وهذا التصريح يشبه تصريح #جورج_قرداحي قبل فترة والذي تسبب بأزمة سياسية. دريد لحام نجى من الضجة الاعلامية

وربط نشطاء تصريحات لحام بالتصريحات السابقة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي حول اليمن والتي اعتبرت مسيئة للمملكة العربية السعودية والإمارات وأفضت إلى توتر دبلوماسي بين لبنان ودول خليجية شابها سحب لسفراء.

الحُلم العربي الذي كان "يهذي" به دريد لحام في السبعينات تحول بعد وفاة "محمد الماغوط" إلى "حُلم فارسي بغيض" .. لم تكن روح دريد بل حلم الماغوط وبعد غيابه وانقطاع المصدر غاب دريد القومي العربي وظهر دريد المهرج .. . وكما يقول غوار الطوشة "يضرب (المال) شو بيذل" 💵 #دريد_لحام #غوار https://t.co/7VmZ92pJMV

وقال لحام في مقابلة على قناة الميادين وقال فيه: "أمريكا ومن معها في المنطقة هم من اعتدى على اليمن، هذا الشعب الفقير المسكين الي رافع راية فلسطين في كل مهرجاناته يذبح ليلا نهارا بالطائرات بالمدفعية بالصواريخ ولا يرف جفن لأي مسؤول، ليس لأي مسؤول، بل لبعض المسؤولين العرب حول هذا الموضوع.."

الوجه الحقيقي لمن كان يضحكنا ! #دريد_لحام https://t.co/bonswbQqPV

وتابع لحام قائلا: "يا عمي انت رح تكفرونا بالتالي بمسألة أمي عربية، إذا أمي عربية ما بصير شعب عربي يذبح شعب عربي آخر.."

قرداحي بعد قرصة الأذن وتهديدات بحرمانه من العقود الدسمة يقول في هذا الكاريكتير شوارع العراق اليوم تحت الحكم الجعفري أنظف من شوارع العراق في زمن النظام السابق ولو يا مان المصاري أهم من الكرامة والصدق ريحة الدولار تنعش البدن وتجعلك في حالة إنتعاش خصوصا عندما يكون مسروق من الشعب https://t.co/bAuk1dXxtn

وأضاف: "بدأ احفادنا والله يسألوا السؤال إن جدو احنا أمة وحدة؟ أنا تجاوزا بقول طبعا اه جدو احنا أمة وحدة، بقول طيب ليش عم يذبحوا باليمن؟ ليش السعودية ومن معها عم تذبح باليمن هذا الذبح؟ ليش يا جدو؟ معناته إحنا مو أمة وحدة لأن الأخ ما ممكن يذبح أخوه.."