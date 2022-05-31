دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عما اتفق عليه مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قمة شرم الشيخ، حول إنجاز ما يستغرق 5 سنوات في غضون أسابيع، وذلك بعد توقيع الدولتين على اتفاقية تجارة حرة الثلاثاء، لتكون الإمارات أول دولة عربية توقع اتفاقية اقتصادية من هذا التوع مع إسرائيل.

وكتب بينيت في تغريدة تضمنت صورته مع الشيخ محمد بن زايد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "التاريخ... لقد وقعت إسرائيل والإمارات على أول اتفاقية تجارية تاريخية بين إسرائيل ودولة عربية... اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول تستغرق سنوات طويلة في العادة"، حسب قوله.

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وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "اتفقت مع الشيخ محمد بن زايد قبل شهرين في قمة شرم الشيخ على أن ننجز، ما يستغرق عادة 5 سنوات، في غضون أسابيع قليلة، وقد وجهنا فرقنا بالعمل بالسرعة القصوى وهذا ما حدث بالضبط"، حسب قوله.

בפסגת שארם א-שייח׳ לפני כחודשיים, השייח׳ מוחמד בן זאיד ואני הסמכנו זה עם זה ש״מה שלוקח 5 שנים, אפשר לעשות גם במספר שבועות״, והנחינו את הצוותים לעבוד בשיא המהירות. וכך בדיוק קרה. >>

وأردف بينيت قائلا: "أود أن أشكر الشيخ محمد بن زايد على قيادته ووزارة الاقتصاد ووزيرها الذي بفضل عزمه وعمله الجاد، ساهم بتحقيق هذا الإنجاز المهم بسرعة وفاعلية"، وختم قائلا: "لنستمر في السلام الدافئ بين بلدينا"، حسب قوله.

من جانبه، كتب سفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل إنجاز كبير فهي تجعل الشركات تصل مباشرة إلى الأسواق وتستفيد من إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية سنعمل معا وفقها لزيادة الاستثمارات وخلق الوظائف وتعزيز الجهود من أجل المناخ والأمن الغذائي شكرا لك أوهاد كوهين على جهودكم"، حسب قوله.

توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين #الإمارات و #إسرائيل إنجاز كبير فهي تجعل الشركات تصل مباشرة إلى الأسواق وتستفيد من إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية سنعمل معا وفقها لزيادة الاستثمارات وخلق الوظائف وتعزيز الجهود من أجل المناخ والأمن الغذائي شكرا لك أوهاد كوهين على جهودكم https://t.co/rem66u4J1Z

وكان قد أعلن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، في وقت سابق الثلاثاء عن توقيع اتفاقية "تجارة حرة" أو "الشراكة الاقتصادية الشاملة" مثلما تسميها وزارة الاقتصاد الإماراتية.