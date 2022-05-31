دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) عن عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شوال أسفتر عن توقيف 41 شخصا من جهات حكومية مثل وزارة الدفاع والداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ونشرت الهيئة صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تضمنت بعض الأرقام التي كشفت عن قيامها ب3835 جولة رقابية وفتح 161 تحقيقا وتوقيف 41 شخصا.

وأشارت الهيئة إلى أن إجراءاتها شملت وزارات الدفاع والداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضحت الهيئة طبيعة جرائم الفساد المالي والإداري والتي شملت: الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.