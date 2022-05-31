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خديجة جنكيز لـCNN عن إحالة قضية خاشقجي من تركيا للسعودية: أناضل بمفردي من أجل العدالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، إن ولي العهد السعودي يعتزم إجراء زيارة إلى أنقرة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي الزيارة المرتقبة بعد زيارة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية نهايات أبريل/ نيسان.

في مطلع الشهر الماضي، أوقفت محكمة تركية المحاكمة في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2018، وقررت نقلها إلى المملكة. في بادرة لطي صفحة القضية الشائكة في أدت لتوتر العلاقات بين البلدين.

وقال أوغلو في مقابلة نشرتها وكالة أنباء الأناضول التركية: "العلاقات السعودية التركية شهدت بعض الأمور السلبية في الماضي إلا أنها بدأت تتحسن تدريجيا، وأنهم يعملون مع إدارة الرياض لتحسين العلاقات وإعادتها إلى سابق عهدها".

وأضاف أوغلو أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيجري زيارة إلى تركيا خلال الفترة المقبلة، لافتا أن التواصل من أجل تطبيع العلاقات بين تركيا السعودية مستمر على مستويات مختلفة.

وبشأن العلاقات مع مصر، قال وزير الخارجية التركي: "أستطيع القول إن التقدم يجري بشكل أسرع الآن مع المملكة العربية السعودية، وتقدمت بشكل أكثر سرعة مع الإمارات العربية المتحدة، حيث تم اتخاذ خطوات كثيرة في زيارة واحدة".

وأشار أوغلو إلى أن "العملية تسير مع مصر بشكل أبطأ قليلا مقارنة بالآخرين"، بينما أكد عدم وجود مشكلات بين القاهرة وأنقرة.