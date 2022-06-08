"عليهم".. تكهنات حول ما قصده ملك الأردن عبدالله الثاني بفيديو متداول

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين وكلمة "عليهم" خلال استقباله من قبل عدد من المتقاعدين العسكريين في المملكة مثيرا تكهنات حول من هم المقصودون بهذه الكلمة.

ويُسمع العاهل الأردني وهو يقول لأحد المتقاعدين العسكريين: "شيخ الشباب كيف أمورك؟" ليرد المتقاعد قائلا: "كل شيء تمام الحمد لله" عندها يقول الملك: "عليهم" قبل أن يرد مرة أخرى المتقاعد بالقول: "أي والله عليهم.."

جاء ذلك في لقاء للملك عبدالله مع نحو 135 متقاعداً عسكرياً ممن خدموا معه في مختلف وحدات القوات المسلحة، ضمن النهج الملكي في التواصل المستمر مع المتقاعدين العسكريين وحرصه على الالتقاء بهم والاستماع إليهم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ونقلت الوكالة أن الملك عبدالله الثاني عبّر خلال اللقاء عن "تقديره الكبير لمدرسة رفاق السلاح التي تجسد المعنى الحقيقي لمفهوم الزمالة، وأنه على يقين بأن الأجيال المقبلة ستحافظ على هذه الروح والمعنوية العالية".

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