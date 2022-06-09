بشار الأسد: روسيا تتعرض لحرب لا أربطها بموضوع توسع الناتو

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن روسيا تتعرض لحرب لا يربطها على حد تعبيره بموضوع توسع حلف شمال الأطلسي أو ما يُعرف بـ"الناتو".

جاء ذلك في جزء من مقابلة للرئيس السوري على قناة RT الروسية الحكومية ونشرتها الرئاسة السورية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: "روسيا تتعرض لحرب لا أربطها بموضوع توسع حلف شمال الأطلسي. هذه الحرب لم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى. هي حرب مستمرة. وقوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود".

وتابع قائلا: "نستطيع النظر لروسيا من زاويتين، زاوية الحليف الذي إذا انتصر في معركة أو أصبح موقعه السياسي على الساحة العالمية أقوى فهذا مربح لنا، ومن زاوية أخرى أن قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود ولو كان استعادة جزئية.."

وأضاف: "هذا التوازن الذي ننشده ينعكس بالدرجة الأولى على الدول الصغرى وسوريا واحدة منها، هذا بالحد الأدنى السبب دون الدخول بالتفاصيل القانونية الأخرى ولكن اتحدث بشكل استراتيجي الآن.."