دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا حول تطورات ناقلة النفط "صافر" قرب سواحل اليمن والتي تشكل تهديديا بيئيا كبيرا على الدول المطلة على البحر الأحمر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن في البيان: "بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، تعمل وزارة الخارجية مع الكونغرس لتوفير 10 ملايين دولار لدعم خطة الأمم المتحدة لمواجهة التهديد الطارئ الذي تمثله ناقلة النفط صافر في اليمن على النظام البيئي في البحر الأحمر".

وتابع الوزير: "سيكلف تسرب النفط أو انسكابه العالم مليارات الدولارات لتنظيفه، كما أنه سيدمر الحياة البحرية في البحر الأحمر، ويعيق التجارة العالمية في هذا الممر المائي الدولي الرئيسي، ويدمر سبل عيش من يعتمدون على مصايد الأسماك، ويفاقم الوضع الإنساني الحرج أصلا في اليمن. يجب أن نعمل لتجنب حصول ذلك".

وأضاف: "تحتاج الأمم المتحدة إلى 80 مليون دولار لتنفيذ عملية طارئة أولية لنقل نفط الناقلة صافر إلى سفينة أكثر أمانا. ونشكر المانحين الذين سبق أن ساهموا. ويقربنا تعهد الولايات المتحدة اليوم من هدفنا أكثر. وندعو القطاع الخاص والحكومات الأخرى التي لها مصلحة في هذا الممر المائي الحيوي إلى أخذ المبادرة الآن وتقديم التمويل المطلوب بشكل عاجل".