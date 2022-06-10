دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من تصريحات أدلى بها جون كيربي، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" وأن السعوديين "مفتاح المنطقة".

المتحدث السابق للبنتاغون "السعودية هي مفتاح في جميع أنحاء المنطقة، وبصراحة تامة، في جميع أنحاء العالم " هل عرفتم عظم قيادتكم وهل عرفتم لماذا الشرق والغرب يمم وجه إلى عاصمة القرار الدولي ؟؟ استمع لهذه الجملة وقل الحمدلله وأنت تلامس الجوزاء فخرًا https://t.co/JMoB7Dnz9n

وأوضح كيربي في مقابلة على CNN: "الرئيس كان يرد طبعا على مقتل جمال خاشقجي.. وهي عملية قتل قامت بها هذه الإدارة في الواقع لتطبيق إجراءات المساءلة للمملكة العربية السعودية.. لكن السعودية شريك مهم. والرئيس يؤمن بذلك".

وتابع قائلا: "يعتقد الرئيس أيضًا أن من المهم بالنسبة له أن يكون مستعدًا وقادرًا على مقابلة القادة في جميع أنحاء العالم، بصرف النظر عن هويتهم، ومن يمثلون، إذا كان ذلك في الواقع سيؤدي إلى تحسين مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضاف كيربي: "وفي هذه الحالة، يعتقد الرئيس تمامًا أن هذا هو الحال. الآن، ليس لدينا رحلة إلى المملكة العربية السعودية للإعلان عنها أو الاجتماعات للتحدث عنها على وجه التحديد. لكن السعوديين هم مفتاح في جميع أنحاء المنطقة، وبصراحة تامة، في جميع أنحاء العالم.."

واستطرد: "من حيث مساعدة مصالح أمننا القومي. انظروا، طيارونا طاروا مع طياريهم وضربوا الصواريخ وضربوا أهدافًا ضد داعش وبحارتنا وسفننا أبحروا بسفنهم في البحر الأحمر ومهمات مكافحة الإرهاب".