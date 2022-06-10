سوريا تعلن تعليق الرحلات القادمة والمغادرة بمطار دمشق

من العمارة والفن إلى رائحة المطارات.. "الطيران العُماني" يعرض ثقافة وتراث عمان لجذب السياح للبلاد

مشاهد فوضى في المطارات.. المملكة المتحدة تواجه اضطرابات كبيرة في السفر بسبب ارتفاع الطلب بعد الوباء

مطارات أمريكا تتأهب لطوابير طويلة مع قلة الموظفين في عيد الاستقلال

شاهد كيف يبدو أكثر المطارات ازدحامًا في العالم مع إعادة افتتاحه في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السورية، الجمعة، تعليق الرحلات بمطار دمشق الدولي سواء القادمة أو المغادرة، وفقا لما نقلته وكالة الرسمية "سانا".

ونقلت الوكالة عن وزارة النقل في البلاد أن التعليق يأتي نتيجة "توقف عمل بعض التجهيزات الفنية بالمطار وخروجها عن الخدمة".

وأوضحت الوزارة: "سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات والتأكد من سلامتها وأمان الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية".

ولم تقدم الوزارة أو الوكالة السورية أي تفاصيل إضافية حول المدة التي سيتم تعليق الرحلات فيها.