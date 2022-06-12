دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، على الزيارة التي قام بها وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي إلى العراق ولقائه بقيادات سياسية.

ليست مفاجأة. إنه عميل في خدمة حزب الله اللبناني وسيسير على نفس المسار مع فرق الموت العراقية. نفس الفصائل كما في بيروت. https://t.co/peTbN5L9A0

جاء ذلك في تغريدة للدبلوماسي الأمريكي السابق على صفحته الرسمية بتويترن حيث قال: "ليست مفاجأة. إنه عميل في خدمة حزب الله اللبناني وسيسير على نفس المسار مع فرق الموت العراقية. نفس الفصائل كما في بيروت".

وكان قرداحي، قد أثار غضب بعض المغردين والإعلاميين الخليجيين مجددا، بتصريحات أطلقها قبل أسبوعين حول عدم تقديم دول مجلس التعاون الخليجي مساعدات لبلاده في أزماته.

وتداول مغردون مقطعا من مقابلة أجراها قرداحي قبل أسبوعين مع قناة عراقية، يقول فيه في إطار حديثه عن الأزمة التي تسببت تصريحاته بجزء منها: "إخواننا الخليجيون يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن"، حسب قوله.

وأردف وزير الإعلام اللبناني السابق قائلا: "لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطه أحد قطرة مياه، نحن نمر بأزمات منذ عشر سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية، ولم ينظر إلينا أحد".

وتابع قرداحي قائلا: "لم يرسل لنا أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء حتى لحلفائهم"، وأشار في تلك المقابلة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت "تتحين الفرصة" للخروج من لبنان وقد أتتها عبر تصريحاته.