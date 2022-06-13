"بايدن سيعزز شرعيته بلقاء محمد بن سلمان".. تركي الفيصل يثير جدلا بمقال عن زيارة الرئيس الأمريكي

الشرق الأوسط
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مسؤولون يوضحون لـCNN لماذا أجل بايدن زيارة السعودية ولقاء محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقال لرئيس جهاز الاستخبارات السعودية السابق، تركي الفيصل، حول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة ومحاولته "تعزيز شرعيته" بلقاء ولي العهد، محمد بن سلمان، ردود فعل واسعة على تويتر.

وكتب الفيصل مقال رأي في صحيفة "عرب نيوز"، أبرز فيه أسباب زيارة بايدن إلى السعودية، وحمل عنوان "لا يرمي الناس بالحجارة من بيته من زجاج".

وأشار الأمير السعودي إلى أنه سعيد بإدراك بايدن وإدارته وأهمية العلاقة مع السعودية لافتا إلى أنه كان مضطرا للحديث عن قضية مقتل جمال خاشقجي وسجل حقوق الإنسان لإرضاء الحزب الديمقراطي,

ورأى الفيصل أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية ولقاء محمد بن سلمان "محاولة من بايدن لتعزيز شرعيته"، وقال نصا: "هناك إشارات مضحكة حول شرعية ولي عهدنا، إن الشعبية المتدهورة للرئيس (بايدن) هي التي تأتي به إلينا, ما يأتي به إلينا هو تعزيز شرعيته عبر لقاء ولي العهد".

وتطرق رئيس جهاز الاستخبارات في المقال الذي نُشر في 11 يونو/حزيران إلى حادثة سجن أبو غريب في العراق وعدم منح حصول الضحايا على تعويضات من القضاء الأمريكي.

وأثار هذه المقال ردود فعل واسعة الإثنين على تويتر، نستعرض أبرزها.

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