دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق الإعلامي المصري، عمرو أديب، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس المصر يعبدالفتاح السيسي، الإثنين، وطالب من خلالها دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية والإمارات لتحويل "ودائعها" في مصر إلى استثمارات، مشيرا إلى أن القاهر تتبع سياسة "شكرا على السمكة لكنني أريد السنارة".

وقال أديب في إطار تعليقه على تصريحات السيسي: "هذه دولة لديها سياسة واضحة في هذا الأمر وهو شيء عظيم جدا، وهو: شكرا على السمكة لكنني أفضل السنارة".

وأردف الإعلامي المصري قائلا: "إحنا متشكرين جدا على الودائع وعلى الدعم العربي الموجود ولكن لماذا لا يكون استثمارا؟ ومن الواضح أن هذه سياسة".

وتابع الإعلامي المصري قائلا: "ليه ناخد قرض؟ وليه نحط وديعة؟ طب ما الأفضل متيجي نوطن استثماراتك ونبقى شركاء... الدرس الي احنا تعلمناه للمرة الـ30 إن أول ما بتحصل مشكلة الناس الي هي... أنا لا أتكلم عن الأموال الخليجية.. أنا بتكلم عن الي شفناه من أموال ساخنة موجودة في الخارج... أول ما حصل مشكلة الناس دي سحبت فلوسها ومشيت".

وأضاف أديب: "إنما مين الي قاعد معاك؟ الي قاعد معاك المستثمر الي داخل معاك في مصنع الي داخل معاك في زراعة... ففي سياسة واضحة تنتهجها الدولة المصرية الي هو: مساء الخير يا جماعة إحنا مش عايزين قروض إحنا مش عايزين ودائع إحنا عايزين كمان تحويل هذا الأمر لاستثمارات وهذا بلد السوق"، حسب قوله.

عمرو أديب: الدولة بتتبع سياسة شكرا على السمكة لكن أنا عاوز السنارة.. شكرا أشقاءنا العرب على الودايع لكن الاستثمارات أهم تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش) https://t.co/ssWKmxq4zO #الحكاية #MBCMASR https://t.co/hRaWMSDFWY

وكان قد طالب السيسي خلال لقائه عددا من الصحفيين على هامش افتتاح مشروعات لتنمية الإنتاج الحيواني في مصر، السعودية والإمارات ودول الخليج عامة بتحويل ودائعها إلى استثمارات في مصر.

يذكر أن الإعلامي المصري، عماد الدين أديب، وهو شقيق عمرو أديب، كان قد كتب مقالا أثار ردود فعل متباينة قبل يومين حذر فيه من "النزوح المصري إلى الخليج وأوروبا" إذا لم توفر الدول العربية إمدادات طاقة كافية بأسعار ميسرة وبتسهيلات تتعلق بالمدة لمصر.