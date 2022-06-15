أقمار صناعية ترصد استعدادات إيران لإطلاق صاروخ

(CNN)-- رصدت صور التقطتها الأقمار الصناعية نشاطا متزايدا في ميناء الإمام الخميني في مقاطعة سمنان بإيران في إطار الاستعدادات لإطلاق صاروخ، فيما تتصاعد التوترات بين طهران والدول الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" منصة إطلاق صواريخ في الميناء، وقالت الشركة إن الصور"تكشف عن نشاط متزايد في منصة الإطلاق وبالقرب منها"، وأضافت: "يوجد صاروخ على ناقلة في منصة الإطلاق نفسها، استعدادا لتركيبه بواسطة رافعة ثقيلة".

صورة الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" , plain_text Credit: Maxar Technologies

كانت شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق، أن ميناء الإمام الخميني هو موقع عمليات إطلاق أقمار صناعية سابقة فاشلة تتبعها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وقال المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية، أحمد حسيني، في وقت مبكر من هذا الشهر على التلفزيون الحكومي، إنهم بصدد الانتهاء من إطلاق مركبة إطلاق الأقمار الصناعية "قريبا".

صورة الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" , plain_text Credit: Maxar Technologies

وقالت إيران في ديسمبر/ كانون الأول إنها أطلقت بنجاح حاملة أقمار صناعية، بالإضافة إلى 3 أجهزة بحثية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".