هل دفع سعر الوقود بايدن إلى لقاء محمد بن سلمان؟ شاهد رد كيربي لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علّق مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق تحت إدارة دونالد ترامب، على الزيارة المجدولة للرئيس الأمريكي، جو بايدن واللقاء بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

Saudi leader MbS, who can’t get his call returned from Biden, is working to build peace and prosperity for his country. It is not a close call as to which of these men should be made pariahs. Biden’s failure to recognize reality is putting our children at risk.

جاء ذلك بتغريدة لبومبيو على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "القائد السعودي (محمد بن سلمان) الذي لم يحظ برد لمكالماته من بايدن، يعمل على بناء السلام والازدهار لبلاده، لا تقارب بين هذين الشخصين حول من يجب نبذه.."

وتابع بومبيو قائلا إن "فشل بايدن في التعرف على الواقع يعرض أطفالنا للخطر".

Biden is heading to Bethlehem, Israel to meet with Mahmoud Abbas, the brutal head of the terror-underwriting Palestinian Authority. Biden’s team is trying to provide billions to the Ayatollah in their meetings.

وفي تغريدة منفصلة تابع الوزير الأمريكي السابق: "يتجه بايدن إلى بيت لحم بإسرائيل للقاء محمود عباس، الرئيس الوحشي للسلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب.. يحاول فريق بايدن تقديم المليارات لآية الله في اجتماعاتهم".

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه "بدعوة كريمة من لدن الملك سلمان بن عبدالعزيز وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جو بايدن بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 15 و16 يوليو".

في الوقت نفسه، أعلن البيت الأبيض أن بايدن سوف يزور الشرق الأوسط في جولة خارجية من 13 إلى 16 يوليو، تبدأ بزيارة إسرائيل والضفة الغربية ثم المملكة العربية السعودية.