مشهد قبلة بين امرأتين.. العفو الدولية تثير تفاعلا لانتقاد دول منها السعودية والإمارات

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار بيان لمنظمة العفو الدولية "امنستي" تنتقد فيه دولا منها السعودية والإمارات بسبب "منع" فيلم بسبب مشهد قبلة بين امرأتين، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المنظمة في بيانها: "منعت 8 دول على الأقلّ، منها السعودية، والإمارات، والكويت، ولبنان، وعُمان، والأردن عرض فيلم Lightyear بسبب مشهد تظهر فيه قبلة بين امرأتَيْن. يقوّض هذا المنع حرية التعبير ويشكّل إهانة لمجتمع الميم".

وتابعت قائلة: "لا يجوز فرض الرقابة على تصرّف معبّر عن الحب بين شخصَيْن مثليَيْن أو اعتباره جريمة.. الحب هو حق من حقوق الإنسان".

ويعرض الفيلم لشخصية رائد الفضاء الشهير (باز يطير - Buzz)، الذي ظهر في سلسلة الرسوم المتحركة "حكاية لعبة - Toy Story" من إنتاج شركة أفلام ديزني. ويقدم الأداء الصوتي للشخصية الممثل الأمريكي كريس إيفان.

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