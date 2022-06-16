دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، حزب الله بتسليم المدانين بجريمة اغتيال والده، رفيق الحريري، والذين صدر بحقهم حكم المحكمة الدولية بالسجن المؤبد مشيرا إلى أن "التاريخ لن يرحم".

وقال الحريري في تغريدتين نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "بعد ادانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي"، حسب قوله.

بعد ادانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي. ١/٢

وتابع رئيس الوزراء اللبناني السابق قائلا: "العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الاوضح لجهة ادانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن ان تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم"،

العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الاوضح لجهة ادانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن ان تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم. ٢/٢

يذكر أن رفيق الجريري وهو رئيس سابق اللحكومة اللبنانية، اغتيل في 14 فبراير،شباط من عام 2005 في العاصمة اللبنانية بيروت.