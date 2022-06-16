"صفعة قوية".. خديجة جنكيز بصورة من أمام السفارة السعودية بأمريكا بعد تسمية الشارع باسم خاشقجي

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، صورة من أمام السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، وذلك بعد إطلاق اسمه على الشارع الذي يحد موقع السفارة.

الصورة نشرتها جنكيز على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة: "ما يحدث الآن، يوم تاريخي في واشنطن العاصمة بمشاركة بعض من أعضاء الكونغرس ومعظم المنظمات الحقوقية تشارك في مراسم إطلاق اسم جمال على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية في واشنطن. شارع خاشقجي.. جمال خاشقجي".

وفي تغريدة منفصلة قالت خديجة: "بينما تغلق تركيا القضية وترسلها إلى السعودية، بينما يستعد بايدن لزيارة السعودية، تحدث أشياء جيدة أيضًا.. تغير اليوم اسم الشارع الذي تقع فيه القنصلية السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى جمال خاشقجي".

وأضافت: "ما يحدث الآن في واشنطن العاصمة هو تغيير اسم شارع الى شارع جمال خاشقجي. هذه العملية في حد ذاتها انجاز مهم، نجاح عظيم وهي صفعة قوية لجميع القتلة والطغاة. جمال خاشقجي".

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