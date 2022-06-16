شعبية ولي عهد السعودية وكيف يشعر السعوديون.. صحيفة أمريكية تثير تفاعلا

بأقل من دقيقتين.. كل ما قد تود معرفته عن أزمة تصريحات جورج قرداحي والسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تقرير نشرته صحيفة بوليتيكو وتطرقها إلى ما وصفته بـ"القصة الداخلية لكيفية توصل إدارة بايدن إلى إدراك أن السعودية كانت قيمة للغاية بحيث لا يمكن إبقائها بعيدة"، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسؤول سعودي لصحيفة بوليتكو الاميركية اعرب عن اسفه "بسبب الهجمات الشخصية المتصورة ضد ولي العهد السعودي" قائلًا "نحن أمم متحضرة وهذه ليست حربًا على تويتر بين كيم كارديشان وكاني ويست"

وقالت الصحيفة في جزء من تقريرها المطول: "رغم التقدم المطرد الذي يحرزه الجانبان (الأمريكي والسعودي) على مستوى العمل، فإن رفض بايدن المستمر لتطبيع العلاقات مع محمد بن سلمان كان له أثره - لا سيما على الجمهور السعودي، الذي شعر بعدم الاحترام بسبب الهجمات الشخصية ضد ولي العهد، الذي بقي يحظى بشعبية كبيرة في بلاده".

صحيفة بوليتيكو تنشر ما يحصل وراء الكواليس بين إدارة بايدن ومحمد بن سلمان وتتضمن خطط لشراكة استراتيجية تتجاوز اغتيال خاشقجي وتركز على مستقبل العلاقة الاقتصادية تبعد السعودية عن روسيا والصين وتشمل علاقة مع اسرائيل واستمرار الاصلاحات الاقتصادية داخل السعودية

ونقلت الصحيفة على لسان مسؤول سعودي قوله: "نحن أمم متحضرة.. هذه ليست حربًا على تويتر بين كيم كارداشيان وكاني ويست".

بوليتيكو تتحدث عن كواليس إصلاح العلاقات : أرسل #بايدن ماكغورك إلى #السعودية حاملاً معه رسالة من بايدن إلى #ولي_العهد الذي أستقبله في خيمة بالعُلا وأبلغ ماكغورك ولي العهد أن المصالح بين البلدين لا تزال متشابكة وأن الرئيس يأمل في أن نتمكن من المضي قدماً في وضع أساس جديد للشراكة . https://t.co/42jG9lvqTI

وأضافت الصحيفة: "كانت السفيرة آل سعود أكثر دبلوماسية لكنها ردد المشاعر وقالت لصحيفة بوليتيكو: ’لم نستخف بزعيم أمريكي أبدًا.. يمكننا أن نتفق أو نختلف بشأن السياسة، لكن لا يمكنك أن تكون شخصيًا.."

وتواصلت CNN بالعربية مع السفارة السعودية بأمريكا للحصول على تعليق حول تقرير الصحيفة دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، قال، يوم الأربعاء، إن أجندة رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط في يوليو/ تموز ستشمل العديد من القضايا، مضيفا خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، لكيتلان كولينز مراسلة شبكة CNNعندما ضغطت الأخيرة على بشأن سبب رؤية الرئيس الأمريكي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حين أن بايدن لم يتحدث معه، حتى عبر الهاتف، بشأن دوره في الموافقة على اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أشار كيربي إلى أن ولي العهد السعودي بصفته وزير دفاع بلاده، فإنه جزء من فريق القيادة للملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك السعودية.