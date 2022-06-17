شرطة أبوظبي تتعامل مع حريق يسفر عن 19 إصابة.. وتطالب بعدم تداول الشائعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شرطة أبوظبي عن وقوع حريق في منطقة "الزاهية" في العاصمة الإماراتية أسفر عن 19 إصابة، مطالبة الرأي العام بعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها فقط.

وقالت الشرطة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تستمر في التعامل مع حريق في منطقة الزاهية بأبوظبي اندلع ببناية مكونة من 30 طابقاً. وقد تم إخلاء البناية من السكان احترازياً للحفاظ على سلامتهم".

فرق #شرطة_أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تستمر في التعامل مع حريق في منطقة الزاهية بأبوظبي اندلع ببناية مكونة من 30 طابقاً. وقد تم إخلاء البناية من السكان احترازياً للحفاظ على سلامتهم. @adcda997 https://t.co/OTvmXvyOG7

وأردفت الشرطة قائلة في تغريدة أخرى: "ونتج عن الحادث عدد 19 اصابه تتراوح بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وسنوافيكم بالمستجدات أولاً بأول".

وأضافت الشرطة قائلة: "كما تدعو شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم تداول الشائعات حول الحادث والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية"، حسب قولها.

ونتج عن الحادث عدد 19 اصابه تتراوح بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وسنوافيكم بالمستجدات أولاً بأول. كما تدعو شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم تداول الشائعات حول الحادث والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. @adcda997

وكانت قد شهدت أبوظبي في مايو/أيار الماضي حادثة انفجار غاز في أحد المطاعم الواقعة في منطقة الخالدية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 120 آخرين.