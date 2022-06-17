تفاعل على اقتراح تسمية "أبو غريب" لشارع السفارة الأمريكية بالرياض

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يستمر موضوع إطلاق اسم جمال خاشقجي على الشارع الذي يحد السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، بإثارة تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ردا على إطلاق اسم جمال خاشقجي على شارع السفارة السعودية في واشنطن - نقترح اطلاق اسم ابوغريب على شارع السفاره الامريكية في الرياض https://t.co/BaYMvbFoNd

الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر، اقترحت في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة: "ردا على إطلاق اسم جمال خاشقجي على شارع السفارة السعودية في واشنطن - نقترح إطلاق اسم ابوغريب على شارع السفارة الامريكية في الرياض".

(المعامله بالمثل)قررت السلطات الأمريكيه تغيير اسم شارع جانبي للسفاره السعوديه فى واشنطن الى اسم جمال خاشقجي. دلالة ذلك الإمعان فى مؤاذاة بلدنا.اقترح تغيير اسم الشارع امام السفاره الأمريكيه فى الرياض الى شارع ابو غريب او قوانتناموا . #المعامله_بالمثل #حقوق_الإنسان

ويذكر أن الباحثة التركية، خديجة جنكيز، خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، قد نشرت صورة من أمام السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، وذلك بعد إطلاق اسمه على الشارع الذي يحد موقع السفارة.

اقترح تسمية الشارع الذي تقع عليه سفارة دولة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ب ⭕️شارع ابو غريب⭕️ أصدقاؤنا الأمريكيون ديمقراطيون ويؤمنون بالحريات ويحثّوننا على ممارستها ، وبالتالي فإنهم سيباركون هذه الخطوة بلا شك ..

الصورة نشرتها جنكيز على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة: "ما يحدث الآن، يوم تاريخي في واشنطن العاصمة بمشاركة بعض من أعضاء الكونغرس ومعظم المنظمات الحقوقية تشارك في مراسم إطلاق اسم جمال على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية في واشنطن. شارع خاشقجي.. جمال خاشقجي".