السعودية.. تفاعل واسع على تصريح روسي رسمي عن محاولة "إلغاء" المملكة

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا وما قالته عن محاولات عزل وتهميش المملكة العربية السعودية السابقة، الأمر الذي أثار تفاعلا.

مقطع الفيديو المتداول كان خلال مقابلة أجرتها زاخاروفا على قناة RT الروسية الحكومية وقالت فيه وفقا لترجمة القناة: "أود أن آتي لكم بمثالين، هل تتذكرون منذ سنتين أن الولايات المتحدة قد حاولت أن يلغوا بشكل كامل المملكة العربية السعودية وهذا الأمر كان مضحكا لأننا نعلم ما هي المملكة العربية السعودية.."

وتابعت زاخاروفا قائلة: "نعلم تاريخ هذه الدولة (السعودية) ووضعها الحالي وكل ما يتعلق بها ونعلم ما المدى الذي يمكن أن تصل غليه من التطور ونعلم مدى سخرية هذا القرار أو التخطيط من قبل الولايات المتحدة بشأن هذه الدولة.."

وأضافت: "كل ما قيل تجاه هذه الدولة (السعودية) وحولها وحول شعبها وسياستها نعلمه".

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