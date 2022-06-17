السعودية.. تفاعل واسع على تصريح روسي رسمي عن محاولة "إلغاء" المملكة

مسؤولة أمريكية: المنطقة تشهد تغيرًا ديناميكيًا.. ومراسل CNN: سياسة السعودية والإمارات ستشكل تحديًا لأمريكا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا وما قالته عن محاولات عزل وتهميش المملكة العربية السعودية السابقة، الأمر الذي أثار تفاعلا.

سألت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن إمكانية عزل روسيا فذكرت مثالا رائعا للنفاق الغربي حين بدأ بمقاطعة #السعودية قبل عامين والبروباغندا حول سياساتها وحول شعبها مؤكدة إستحالة الاستغناء عن دولة كبيرة كالمملكة السعودية أو #روسيا. #أوكرانيا #الولايات_المتحدة https://t.co/8hRga6wSso

مقطع الفيديو المتداول كان خلال مقابلة أجرتها زاخاروفا على قناة RT الروسية الحكومية وقالت فيه وفقا لترجمة القناة: "أود أن آتي لكم بمثالين، هل تتذكرون منذ سنتين أن الولايات المتحدة قد حاولت أن يلغوا بشكل كامل المملكة العربية السعودية وهذا الأمر كان مضحكا لأننا نعلم ما هي المملكة العربية السعودية.."

متحدثة خارجية #روسيا 🇷🇺"ماريا زاخاروفا"عن فكرة عزل روسيا من قبل الغرب: هناك مثال رائع عن النفاق الغربي فعندما بدأت #أمريكا 🇺🇸 في محاولات عزل وتهميش #السعودية قبل عامين وصنع دعاية سيئة حول سياساتها وشعبها وفشلوا في ذلك لأن الجميع يعلم من هي #السعودية 🇸🇦. https://t.co/VHsVfUNb1Z

وتابعت زاخاروفا قائلة: "نعلم تاريخ هذه الدولة (السعودية) ووضعها الحالي وكل ما يتعلق بها ونعلم ما المدى الذي يمكن أن تصل غليه من التطور ونعلم مدى سخرية هذا القرار أو التخطيط من قبل الولايات المتحدة بشأن هذه الدولة.."

وأضافت: "كل ما قيل تجاه هذه الدولة (السعودية) وحولها وحول شعبها وسياستها نعلمه".