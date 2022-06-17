دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، الجمعة، جدلا بعد تعيينه سيدة بمنصب إدارة الإعلام في الوزارة في خلال حديث مصور بينهما.

وانتشر مقطع فيديو للوزير السعودي وهو يتحدث مع إحدى العاملات في قسم الإعلام في الوزارة ويسألها عن مؤهلاتها، وقد أجابته الفتاة بأنها تحمل شهادة بكلوريوس إعلام.

وسأل آل الشيخ عن الشخص المسؤول عن قسم الإعلام، ثم سأله عن مؤهلاته، فقال إنه خريج محاسبة.

وطالب الوزير الموظف بالتنازل عن منصبه للفتاة كونها خريجة إعلام بينما هو خريج محاسبة فيستلم قسم المحاسبة.

ولاة أمرنا حفظهم الله وقاداتنا لا يضعوا تعب ومجهود أحد، بعد إكمال المقطع والإيضاح، تم تعيين إبراهيم موظف بمكتب معالي #وزير_الشؤون_الإسلامية الخاص بجدة. الف مبروك للأستاذ إبراهيم على المنصب .. والف مبروك للأخت مديرة الإعلام بوزارة الأوقاف بمكة. https://t.co/lm0uZ0nUCh

وأثار هذا المقطع ردود فعل متباينة إذ اتفق الكثير من المغردين مع رؤية الوزير بشأن الاختصاص، لكنهم انتقدوا طريقة إقالة المسؤول وتعيين في آخر في جلسة سريعة مصورة.

وفيما يلي أبرز التغريدات:

#وزير_الشؤون_الإسلامية يعين موظفة رئيسة قسم بدون حتى رفع من ادارتها وتزكية ماذا لو كانت غير منضبطة ؟ قد تكون حديثة تخرج وبلا خبرة #تمكين المرأة بلا شك مهم ولكن بهالطريقة العشوائية والعمل الغير مهني والغير إحترافي وتجاوز الاجراءات المتبعة في التعيينات https://t.co/Z2jLBZ9Sef

هذا المقطع كامل لمعالي #وزير_الشؤون_الإسلامية تعيين شهد مسؤلة الإعلام حسب تخصصها. ونقل ابراهيم الي المكتب الخاص لمعالي #وزير_الشؤون_الإسلامية الف مبروك شهد والف مبروك ابراهيم وسامح الله كل من تعرض لي بالسب والشتم وجمعة مباركة❤️ https://t.co/ahCE4vYzH4