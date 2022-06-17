السعودية.. جدل بسبب فيديو تعيين وزير الشؤون الإسلامية فتاة بمنصب إدارة الإعلام بعد الطلب من المسؤول عنها التنازل لها

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
السعودية.. جدل بسبب فيديو تعيين وزير الشؤون الإسلامية فتاة وإقالة مسؤول في "جلسة قهوة"
Credit: FAYEZ NURELDINE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، الجمعة، جدلا بعد تعيينه سيدة بمنصب إدارة الإعلام في الوزارة في خلال حديث مصور بينهما.

وانتشر مقطع فيديو للوزير السعودي وهو يتحدث مع إحدى العاملات في قسم الإعلام في الوزارة ويسألها عن مؤهلاتها، وقد أجابته الفتاة بأنها تحمل شهادة بكلوريوس إعلام.

وسأل آل الشيخ عن الشخص المسؤول عن قسم الإعلام، ثم سأله عن مؤهلاته، فقال إنه خريج محاسبة.

وطالب الوزير الموظف بالتنازل عن منصبه للفتاة كونها خريجة إعلام بينما هو خريج محاسبة فيستلم قسم المحاسبة.

وأثار هذا المقطع ردود فعل متباينة إذ اتفق الكثير من المغردين مع رؤية الوزير بشأن الاختصاص، لكنهم انتقدوا طريقة إقالة المسؤول وتعيين في آخر في جلسة سريعة مصورة.

وفيما يلي أبرز التغريدات:

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.