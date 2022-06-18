بعد زيارتها زيلينسكي في كييف.. بيلوسي: أمريكا تقف إلى جانب أوكرانيا

بيلوسي: بوتين لن يستفزنا إلى حرب عالمية ثالثة.. وأمريكا لن تدخل أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي تفاعلا بتغريدة بصورة نشرتها تجمعها مع أريج، شقيقة عامل الإغاثة السعودي عبدالرحمن السدحان المحكوم عليه بالسجن 20 سنة.

Honored to meet with my constituent @AreejASadhan, whose brother Abdulrahman Al Sadhan was sentenced to 20 years in prison by Saudi Arabian for anonymous, satirical tweets. His family has been denied contact and fear he has been tortured. https://t.co/1R9dX7VvNi

وقالت بيلوسي في تعليق على الصورة: " تشرفت بلقاء (أريج السدحان)، الذي حكمت المملكة العربية السعودية على شقيقها عبد الرحمن السدحان بالسجن 20 عاما بسبب تغريدة ساخرة مجهولة المصدر.. حُرمت عائلته من الاتصال به وتخشى تعرضه للتعذيب".

Congress will continue to shine a light on his case and advocate for freedom of expression and for human rights in Saudi Arabia and around the world.

وتابعت بيلوسي في تغريدة منفصلة قائلة: " سيواصل الكونغرس تسليط الضوء على قضيته والدعوة إلى حرية التعبير وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وحول العالم".

@SpeakerPelosi It was a great honor to meet with @SpeakerPelosi Thank you so much for your continuous support to me and my family as we go through this difficult time, and for your dedication to #HumanRights ❤️ I hope President @POTUS will hear our story. #FreeSadhan

من جهتها علقت أريج بتغريدة قالت فيها: "كان شرفًا عظيمًا أن ألتقي بـ(نانسي بيلوسي) شكراً جزيلاً لك على دعمكم المتواصل لي ولعائلتي ونحن نمر في هذا الوقت الصعب، وعلى تفانيكم في حقوق الإنسان.. آمل أن الرئيس (جو بايدن) سيسمع قصتنا".