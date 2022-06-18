السعودية.. بيلوسي تثير تفاعلا بتغريدة عن السجين عبدالرحمن السدحان قبل زيارة بايدن

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي تفاعلا بتغريدة بصورة نشرتها تجمعها مع أريج، شقيقة عامل الإغاثة السعودي عبدالرحمن السدحان المحكوم عليه بالسجن 20 سنة.

وقالت بيلوسي في تعليق على الصورة: " تشرفت بلقاء (أريج السدحان)، الذي حكمت المملكة العربية السعودية على شقيقها عبد الرحمن السدحان بالسجن 20 عاما بسبب تغريدة ساخرة مجهولة المصدر.. حُرمت عائلته من الاتصال به وتخشى تعرضه للتعذيب".

وتابعت بيلوسي في تغريدة منفصلة قائلة: " سيواصل الكونغرس تسليط الضوء على قضيته والدعوة إلى حرية التعبير وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وحول العالم".

من جهتها علقت أريج بتغريدة قالت فيها: "كان شرفًا عظيمًا أن ألتقي بـ(نانسي بيلوسي) شكراً جزيلاً لك على دعمكم المتواصل لي ولعائلتي ونحن نمر في هذا الوقت الصعب، وعلى تفانيكم في حقوق الإنسان.. آمل أن الرئيس (جو بايدن) سيسمع قصتنا".

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