دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألقت السلطات المصرية القبض على طالب قتل زميلته بسكين أمام إحدى بوابات جامعة المنصورة في دلتا مصر، الاثنين.

وقالت صحيفة "الأهرام" الحكومية إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الطالب مرتكب واقعة التعدي على طالبة أمام جامعة المنصورة بالدقهلية مستخدمًا سلاحًا أبيض "سكين"؛ مما أدى إلى مصرعها".

لاحقا، أوضحت "الأهرام" أن الطالب تربص بزميلته الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة، وذلك لدى توجهها لأداء امتحان نهاية العام، صباح الاثنين، لإنهاء حياتها ذبحًا بعد أن رفضت الارتباط به.

وقتها، أخرج سكينًا وطعنها ثم ذبحها أمام سور الجامعة، قبل قبل قيام الأهالي بالإمساك به والاعتداء عليه بالضرب، حسب الصحيفة.

يعيش المتهم والضحية في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المجاورة لمحافظة الدقهلية، حيث مكان جامعة المنصورة.

وقال بيان لجامعة المنصورة، نُشر في حسابها عبر تويتر: "الحادث وقع خارج أسوار الجامعة بالقرب من إحدى بواباتها".

وجرى تناقل مقطع فيديو، لم يتسن لـCNN بالعربية التأكد من صحته، لحظة قيام الطالب بطعن الفتاة بسكين في يده. وكانت الفتاة ممدة على الأرض إلى جانب رصيف، وحاول بعض الأشخاص التدخل لانتزاع السكين من المتهم.

في وقت ذكرت صحيفة "المصري اليوم" اليومية أن الشاب المتورط في الواقعة قال أمام السلطات إن الفتاة رفضت الارتباط به وحظرت وصوله إلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على تحديد الدوافع المرتبطة بالجريمة.

ونشط وسم #حق_نيرة_أشرف عبر الشبكات الاجتماعية، وسط إدانة وردود فعل وتعليقات غاضبة تجاه ما حدث للفتاة.