سقوط شاب من أعلى برج القاهرة.. والنيابة تصدر بيانا

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية للعاصمة المصرية القاهرة
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد برج القاهرة، يوم الاثنين، واقعة سقوط شاب، فيما أصدرت النيابة العامة بيانا قالت فيه إن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بمباشرة التحقيق العاجل في الواقعة.

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وبحسب بيان النيابة المصرية: "أمر النائب العام بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة سقوط شاب من أعلى برج القاهرة، وقد انتقل على الفور فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الحادث ومناظرة الجثمان، وجارٍ اتخاذ باقي إجراءات التحقيق".

وتصدر هاشتاغ برج القاهرة تويتر في مصر عقب الإعلان عن الحادث، وربط بعض مستخدمي تويتر الحادث بواقعة انتحار طالب شهدها برج القاهرة في عام 2019.

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