البحرية الأمريكية تكشف عن ملاحقة زوارق إيرانية لسفينتين في مضيق هرمز

(CNN)-- أعلنت البحرية الأمريكية، في بيان، يوم الاثنين، أن 3 زوارق إيرانية قامت بمطاردة استمرت لقرابة الساعة لسفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" خلال قيام السفينتين بعبور روتيني في المياه الدولية بمضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، في البيان: "انطلق زورق تابع للحرس الثوري الإيراني، نحو السفينة (يو إس إس سيروكو) التابعة للبحرية بسرعة عالية بشكل خطير ولم يغير مساره إلا بعد أن أطلقت السفينة الأمريكية تحذيرا مسموعا".

وأضافت: "كما جاء زورق إيراني ثاني على بعد 50 ياردة من السفينة الأمريكية، مما دفعها إلى إطلاق شعلة تحذير".

وبحسب البيان كانت السفينة تبحر في في المياه الدولية مع السفينة الاستكشافية USNS Choctaw County.

وذكر البيان أن الملاحقة استمرت لقرابة الساعة وانتهت عندما غادرت الزوارق الإيرانية المنطقة.

وقال البيان إن "تصرفات الحرس الثوري الإيراني لم تستوف المعايير الدولية للسلوك البحري المهني أو الآمن، مما زاد من مخاطر سوء التقدير والاصطدام".

وأكدن البحرية الأمريكية في بيانها أن "القوات البحرية الأمريكية ستظل يقظة وستواصل العمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي مع تعزيز الأمن البحري الإقليمي".

ويعد مضيق هرمز ممرًا مائيًا استراتيجيًا حيث تتدفق من خلاله كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط، وكان المضيق مسرحًا لمواجهات سابقة بين زوارق الحرس الثوري الإيراني والسفن الأمريكية في الماضي، بما في ذلك مواجهة وقعت قبل عام تقريبًا عندما أطلقت سفينة أمريكية حوالي 30 طلقة تحذيرية على 13 زورق إيراني اقتربوا منها.

وجاءت تلك الحادثة في أعقاب سلسلة من الحوادث الأخيرة بين زوارق إيرانية وسفن حربية أمريكية.

وقبل شهر واحد، كانت سفن تابعة للبحرية الإيرانية على بعد 68 ياردة من السفن الأمريكية في الخليج.

وفي مواجهة منفصلة، اقتربت 4 سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني (3 زوارق وسفينة)، من سفينتين تابعتين لخفر السواحل الأمريكي.