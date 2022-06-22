مبروك عطية: "المرأة تتحجب عشان تعيش".. ومايا مرسي: خطاب يُرهب بنات مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول نشطاء على تويتر في مصر هاشتاغ #محاكمه_مبروك_عطيه حيث طالبوا بمقاضاة الداعية المصري الدكتور مبروك عطية جراء تصريحات قالها في فيديو نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي حمل عنوان "اسمعوا الكلام كويس .. قتيلة آداب المنصورة وحتى لا تلحقها غيرها"، حيث علق عطية على جريمة قتل ارتكبها طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة بطعن زميلته بسكين وذبحها لرفضها الارتباط به.

وقال الداعية المصري، في الفيديو: "لما المشايخ تكلموا عن الحجاب سمعنا من يقول حرية شخصية، سيبي المهفهف على الخدود يطير وإلبسي محزق، هيصطادك اللي ريقه بيجري ويقتلك"، وأضاف: "المرأة والفتاة تتحجب عشان تعيش، وتلبس واسع عشان متغريش، لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتك قفة، لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود، عشان وقتها هيشوفك اللي ريقه بيجري ويدبحك.. دا واقع"، وتابع: "غض البصر للرجال المحترمة".

وعن الطالبة التي قتلت قال: "الله يرحمها ويجيبله (القاتل) طعنة من فوق سبع سموات وينتقم منه، ويكون في قصاص عادل يبرد نار أمها ووالدها، واللي راح راح".

وفي المقابل، قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، عبر حسابها على فيسبوك: "تذكروا وقوفكم أمام الله.. ارفعوا أياديكم عنّا نختصمكم أمام الله في الإخوة، ونتقدم ببلاغ للنائب العام ضدكم في الدنيا"، وأضافت: "نريد وقف خطاب الكراهية والعداء والإرهاب.. دماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل من خرج علينا في وسائل الإعلام والدراما بأعمال غير مسئولة تحرّض على مثل هذه الجرائم، دماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل من يبرر الجريمة، دماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل رجل دين خرج وتكلم عن ملابس البنات واستباح أمنها".

وتابعت: "خرجت علينا يا شيخ مبروك بخطاب يُرهب بنات مصر وسيداتها لا يوجد مظهر ولا ملبس يبرر جريمة .. لدينا قانون يحمينا ونظام عدالة يحمينا وسنطالب بتطبيق القانون".

وكذلك أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أنها ستتقدم ببلاغ ضد عطية لأن "تصريحاته عدائية"، ورفضت وصفه بـ"الشيخ".

وقالت أبو القمصان، خلال مداخلة على قناة "صدى البلد":" السيدات لن ترتدي قفة، والقفة ترتديها أنت"، وذكرت أن "مبروك عطية يعمل على تعطيل الدستور والقانون".

ومن جانبه، رد عطية، في فيديو بعنوان "قبل الفجر لازم نسلم الموضوع لربنا وأسمعي يا د. مايا": "أنا سمعت الدكتورة مايا مرسي بتقول إنها خصيمتي عند ربنا"، وأضاف: "تختصميني عند ربنا تقوليله أحد علماء الأزهر قال المرأة لابد أن تتحجب، تختصميني عند ربنا تقوليله بيدعو إلى فهم البيئة وأخذ الحيطة والحذر، لا يبرر الجريمة".

وذكر مبروك عطية، في فيديو حمل عنوان "مزيد توضيح لعل الدنيا الثائرة تهدأ": "أنا لم أتعرض لحادث قتل نيرة أشرف ولم أذكر أنها لم تكن محجبة.. دعوت لها بالرحمة 9 مرات قولت جريمة منكرة وبشعة.. وعدم لبس الحجاب مش مبرر للقتل، ولكن قولت الحجاب وقاية يقلل من نسب الحوادث".