كيف يؤثر توجه محمد بن سلمان إلى الصين وروسيا على العلاقة مع أمريكا؟

ما هي أهم المواضيع التي ستُناقش خلال زيارة محمد بن سلمان لأمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لحظة نزوله من الطائرة في الأردن الأمر الذي أثار تفاعلا.

#محمد_بن_سلمان_في_الأردن : - لقطة تختصر مافي الصدور بين الشعبين❤️ : https://t.co/hlgYgWytzD

وأبرز نشطاء العناق الحار بين العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني ونجله ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

تخاوى طويق مع رم وتخاوت حائل وشيحان جسد واحد توحدنا وغلاكم شيد عماده #محمد_بن_سلمان_في_الأردن https://t.co/yLUR6NDttS

وفي سياق متصل أبرز نشطاء أيضا لحظة تقليد العاهل الأردني لولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي حيث تعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

جوانب من المراسم الرسمية لاستقبال جلالة ملك #الأردن لسمو سيدي #ولي_العهد لدى وصوله العاصمة الأردنية. #محمد_بن_سلمان_في_الأردن https://t.co/Le4psXm49y

وجرت مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.