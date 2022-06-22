تفاعل على أسلوب تحية محمد بن سلمان لولي العهد الأردني خلال مراسم الاستقبال بعمّان

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لحظة نزوله من الطائرة في الأردن الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأبرز نشطاء العناق الحار بين العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني ونجله ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وفي سياق متصل أبرز نشطاء أيضا لحظة تقليد العاهل الأردني لولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي حيث تعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

وجرت مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

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