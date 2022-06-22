دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العاصمة التركية أنقرة، عائدا إلى المملكة، بعد زيارة قصيرة استغرقت بضع ساعات، وكان في وداعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد أصدر البلدان بيانا مشتركا تزامنا مع اختتام الزيارة.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تضمن وداع أردوغان لولي العهد السعودي قبيل صعوده إلى الطائرة.

وكتبت الخارجية في تغريدتها: "ولي العهد غادر العاصمة التركية أنقرة وفي مقدمة مودعيه فخامة رئيس جمهورية تركيا".

🎥 | سمو #ولي_العهد يغادر العاصمة التركية أنقرة وفي مقدمة مودعيه فخامة رئيس جمهورية تركيا 🇹🇷🇸🇦 #ولي_العهد_في_تركيا https://t.co/eG3Ybvtwkk

وكان قد أُعلن عن وصول الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا قبل 5 ساعات تقريبا قادما من الأردن الذي وصل إليه مساء الثلاثاء وغادره عصر الأربعاء، بعد أن زار مصر التي وصلها مساء الإثنين وغادرها الثلاثاء.

من جانبها، نشرت وكالة الأناضول الرسمية التركية ما جاء في البيان السعودي-الترك المشترك.

وجاء في البيان: "التأكيد على إطلاق حقبة جديدة من التعاون في العلاقات الثنائية بما في ذلك السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية".

وأردف البلدان في بيانهما: "تركيا والسعودية تعربان عن رغبتهما العمل على تطوير مشاريع في مجال الطاقة"، وتابعتا: "نعتزم مواصلة التعاون وتطويره على أساس الأخوة التاريخية بما يخدم مستقبل المنطقة"، حسب قولهما.

وأضاف البيان: "ناقشنا تسهيل التجارة والبحث عن فرص الاستثمار وزيادة التواصل لتحويلها إلى شراكات ملموسة"، وأردف: " بحثنا إمكانات تطوير وتنويع التجارة المتبادلة وتسهيلها وتذليل العقبات أمامها، واستكشاف فرص الاستثمار".

واتفقت السعودية وتركيا على " تفعيل عمل مجلس التنسيق السعودي-التركي ورفع مستوى التعاون حول القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وأكدا على " أهمية التعاون بمجال السياحة وتطوير حركتها بين البلدين"، وفقا للبيان.

واختُتم البيان بالقول: " اتفق الجانبان بخصوص تفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما في مجالات التعاون الدفاعي بشكل يخدم مصالح البلدين ويساهم في ضمان أمن واستقرار المنطقة"، وفقا لأناضول.