بايدن "يتنازل" وسط اعتراف على ما يبدو بمستقبل محمد بن سلمان

مسؤولون يوضحون لـCNN لماذا أجل بايدن زيارة السعودية ولقاء محمد بن سلمان

بالفيديو.. محمد بن سلمان في منصة متابعة منافسات "فورمولا إي" بالرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قلّد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، قلادة الحسين بن علي لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الذي يزور المملكة في جولة إقليمية.

Credit: royalheritage

وفيما يلي بعض تفاصيل القلادة وفقا للموقع الرسمي للتراث الملكي الأردني:

- قلادة الحسين بن علي تعد أرفع الأوسمة الأردنية، ويكون لها وشاح ويمنح معها وليس لهذه القلادة أي طبقة متفرعة عنها، وتمنح هذه القلادة للملوك والأمراء ورؤساء الدول التي تربطهم علاقة وطيدة ومميزة مع صاحب الجلالة الملك المعظم ولمن يقوم بخدمات جليلة من رؤساء الحكومات.

- استحدثت في 22/6/1949 بإرادة ملكية، وبتاريخ 23/9/1967 صدرت الارادة الملكية السامية باستحداث وسام أردني جديد يحمل اسم "وشاح الحسين بن علي" ويأتي ترتيبه بعد وسام النهضة المرصع مباشرة. ويهدى هذا الوسام إلى الملوك ورؤساء الدول ويجوز منحه لأمراء والنبلاء ولرؤساء الحكومات.

- هذا وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ 5/6/ 1977 بتعديل الارادة الملكية السامية الصادرة بتاريخ 23/9/1967 بإلغاء الإرادة الملكية السامية الصادرة بتاريخ 23/9/ 1967 والمتضمنة باستحداث وسام جديد باسم (وشاح الحسين بن علي). وتعدل الارادة الملكية الصادرة بتاريخ 22/ 6/ 1949 والمتعلقة باستحداث قلادة باسم (قلادة الحسين بن علي) بإضافة وشاح للقلادة.

- أوصاف هذه القلادة فحسب النموذج المحفوظ في الديوان الملكي على النحو التالي:

1- إطار معدني بداخلة قلادة بيضاوية الشكل مع 16 زهرة على شكل وردة وبين الزهرات 16 نجمة سباعية، ويبلغ وزن الذهب الإجمالي 454 غم. والسلسلة مكونة من حلقات بيضاوية الشكل قياسها 3,5 مم × 4 مم وبسماكة ,95 مم.

2- ويكون كل وردة قطرها 34 مم وبسماكة ,8 مم وتثبت على جهة واحدة بلون أحمر بني ومصقول من الوجهين، وكل زهرة تحتوي على 7 ماسات صغيرة بمجموع 112 حجر ماس على الإطار بوزن إجمالي 7,8 قيراط.

3- أما مواصفات التعليقة فتكون على النحو التالي: شكل بيضاوي قياسها 67 مم × 53 مم وبسماكة 1و3 مم. والقاعدة الأساسية معلقة على جهة واحدة وكلا الوجهين مصقولين والقاعدة الأساسية مرصعة ب 20 ماسة صغيرة.

4- وتتكون القطعة الوسطى من: قلادة دائرية الشكل ومنقوشة مطلية بالمنيا الأحمر البني.

5- قطعة رابطة على أعلى السلسلة مشبوكة بمشبك كبير على خلفيتها.

6- قلادة صغيرة مكررة مرتين مع التاج على أعلاها وبدون ماس أحدها كدبوس تعليق مع مشبك كبير على خلفيتها والثانية تشبك على الوشاح الحريري مع حلقة كبيرة.

7- قلادة مصغرة بقياس 21 مم ×13 مم وبسماكة 1,5 مم وبوزن إجمالي 4,4 غم تثبت من جهة واحدة مطلية بمينا نفس اللون (كالأعلى) تلبس مع شريط صدر قرمزي وقطعة معدنية صغيرة بدون ماسات.

8- ويكون للقلادة وشاح وهو شريط حريري خمري اللون بطول 155 سم وعرض 10 سم ويزين الوشاح برصيعتين ذهبيتين تكون كل منها بيضاوية الشكل بطول 6 سم وعرض 4 سم مروسة بالتاج الملكي وتحمل في وسطها اسم جلالة الملك المغفور له الملك عبد الله بن الحسين منقوشا بالذهب على حجر كريم خمري اللون ومستدير في وسط الرصيعة تحف به شعاعات ذهبية تتناسب وشكل الرصيعة.