عاجل.. السعودية تعلق على وفاة فتاتين مواطنتين عثر عليهما بشقة في سيدني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، أنها تحقق في واقعة العثور على فتاتين سعوديتين عثر عليهما متوفيتان في شقتهما في مدينة سيدني الأسترالية.

وقالت القنصلية السعودية في سيدني في بيان: "تلقت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية والشرطة المحلية بمدينة سيدني بلاغا عن وفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما في مدينة سيدني".

وتابعت القنصلية: "انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله- وما توليه من اهتمام ورعاية للمواطنين السعوديين، قامت القنصلية بالتواصل الفوري مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة، وطلبت من الجهات المختصة موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب وفاتهما رحمهما الله".

وأضافت: "ستواصل القنصلية العامة متابعة القضية مع السلطات الأسترالية المختصة، كما تعرب القنصلية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الفقيدتين".