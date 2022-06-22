وزير خارجية أمريكا يبحث مع نظيره الإسرائيلي حل الكنيست وزيارة بايدن

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد بشأن حل الكنيست وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن بلينكن شدد على احترام واشنطن للعملية الديمقراطية في إسرائيل، وأكد على "الالتزام الراسخ بالعلاقة الاستراتيجية القوية" بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي يتطلع إلى زيارته إلى إسرائيل الشهر المقبل.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وافق مع حليفه الرئيسي في الائتلاف وزير الخارجية يائير لابيد، يوم الاثنين، على تقديم مشروع قانون لحل الكنيست الذي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة في وقت لاحق من العام.

وقال بينيت: "قررت أنا وصديقي وزير الخارجية يائير لابيد العمل معًا لحل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات في موعد متفق عليه. من خلال انتقال منظم للسلطة والحفاظ على المصلحة الوطنية لإسرائيل".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن بايدن سوف يزور الشرق الأوسط في جولة خارجية من 13 إلى 16 يوليو/ تموز، تبدأ بزيارة إسرائيل والضفة الغربية ثم المملكة العربية السعودية حيث سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وقد وجه العاهل السعودي دعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.