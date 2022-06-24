لأول مرة منذ "الأزمة الخليجية".. أمير قطر في زيارة رسمية إلى مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الأميري في قطر عن توجه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، الجمعة، في أول زيارة له منذ الأزمة الخليجية عام 2015.

وقال الديوان الأميري في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "سمو الأمير المفدى يغادر مدينة كيغالي بعد مشاركته في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الـ26 الذي عقد بجمهورية رواندا الصديقة، متوجها إلى مدينة القاهرة في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة".

وستكون هذه الزيارة الأولى لأمير قطر إلى مصر منذ عام 2015، حين حضر القمة العربية في شرم الشيخ.

والتقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في بغداد في أغسطس/آب من عام 2021 والتقيا لاحقا في فبراير/شباط من عام 2022 على مأدبة عشاء في الصين.

يذكر أن الزيارات كانت قد انقطعت بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نتيجة "الأزمة الخليجية" عام 2017.